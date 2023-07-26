زيلينسكي: أمن موانئ البحر الأسود مفتاح استقرار غذاء العالم

المصدر: د ب أ

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شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن المجلس القادم لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا يجب أن يشمل التركيز على أمن الموانئ الأوكرانية وصادرات الحبوب.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو يوم الثلاثاء: "يعرف العالم أن أمن موانئنا على البحر الأسود هو مفتاح السلام والاستقرار في سوق الغذاء العالمي".

وأضاف: "الآن هو الوقت الذي من المهم فيه جني ثمار العزم والتصميم الأمني حتى لا ينتهي الأمر بأحد إلى حصاد الفوضى في وقت لاحق لا في دول أفريقيا ولا في أي مكان في القارات الأخرى".

وتابع: "الأمن الغذائي أولوية مهمة عالميا وجزء من صيغة السلام الأوكرانية".

وقال زيلينسكي إن الهيئة المنشأة حديثا ستجتمع اليوم الأربعاء على مستوى السفراء وستناقش الأمن في البحر الأسود.

وأوقفت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي سمح لأوكرانيا ببيع نحو 33 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية على الرغم من الصراع الدائر.

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