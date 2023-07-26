أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

المصدر: رويترز

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أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا بشحنة أخرى من العتاد العسكري بقيمة نحو 400 مليون دولار.

وتضم أحدث حزمة مساعدات عسكرية بشكل أساسي الذخيرة، وصواريخ مضادة للطائرات لأنظمة صواريخ باتريوت وناسامز.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعد أهم داعم لأوكرانيا منذ قيام الحرب في فبراير 2022.

ومنذ الحرب زودت الولايات المتحدة أو تعهدت بمساعدات عسكرية تتجاوز قيمتها 43 مليار دولار لكييف، وفقا لبيانات وزارة الدفاع (بنتاغون).

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