أوكرانيا: روسيا تشن هجوماً جوياً على كييف

المصدر: رويترز

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قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة على تطبيق تيليجرام للتراسل "في ضواحي كييف، تعمل أنظمة الدفاع الجوي (على صد الهجوم)".

ودوت أصوات الانفجارت في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما سمعت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في 7 مقاطعات أوكرانية أخرى.

ووفقا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الانترنت، يدوي صوت الإنذار في مقاطعات دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشيرنيغوف.

بالإضافة إلى ذلك، يسمع صوت الإنذار في مناطق مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل الجيش الروسي في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأول على جسر القرم، الذي تقف خلفه المخابرات الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

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