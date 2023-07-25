كييف تتهم موسكو باستخدام قنابلة عنقودية في شرقي أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا باستخدام قنابل عنقودية في مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقتل طفل مساء الاثنين، وفقا لما ذكره رئيس الإدارة العسكرية المحلية، بافلو كيريلينكو، على قناة تليجرام الإخبارية. وأصيب سبعة أشخاص بجروح.

وانفجرت الذخائر العنقودية بالقرب من مسطح مائي حيث كان الأشخاص يسترخون.

ونشر كيريلينكو صورة يفترض أنها أظهرت الأرض ملطخة بالدماء. ووفقا لمكتب المدعي العام المحلي، كان الصبي الذي قتل يبلغ من العمر 10 سنوات. وأضافت أن أربعة أطفال كانوا بين المصابين.

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