11 قتيلاً إثر انهيار سقف صالة ألعاب رياضية في الصين

المصدر: رويترز

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انهار السقف الإسمنتي لصالة ألعاب رياضية في مدرسة في مدينة تشيتشيهار بالصين، ما أسفر عن مقتل 11 يعتقد أن كثيرين منهم لاعبات للكرة الطائرة صغيرات في السن.

وقالت السلطات، إن تخزين مواد بصورة غير قانونية على سطح المبنى ربما يكون السبب في انهياره. وحاصرت الأنقاض في بداية الأمر 15 شخصاً تحتها.

وعلمت وسائل إعلام رسمية في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، أن السلطات انتشلت آخر تلميذة من تحت الأنقاض ولم يبد أنها على قيد الحياة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن إدارة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة، أن الانهيار وقع في مدرسة في حي لونغشا في مدينة تشيتشيهار بإقليم هيلونغجيانغ شمال شرق الصين في الساعة 2:56 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد.

وقال والد إحدى اللاعبات لصحيفة تشاينا يوث ديلي، وهو منتظر عند مستشفى محلي سماع أخبار عن ابنته البالغة 16 عاماً، إن فريقاً من لاعبات الكرة الطائرة كان يتدرب داخل الصالة عند وقوع الحادث. ولم يتضح بعد إن كان هناك أي بالغين بين القتلى.

وذكرت السلطات، أن 19 شخصا كانوا داخل صالة الألعاب الرياضية وقت وقوع الحادث وتمكن أربعة منهم من الهرب.

وشهدت تلك المنطقة ومناطق أخرى عديدة في الصين، هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع، ما تسبب في فيضانات ودمار في بعض الأماكن.

وذكرت الوكالة، أن تحقيقاً أولياً أظهر أن عمال بناء وضعوا بشكل غير قانوني مادة البيرلايت التي يمكنها أن تمتص المياه بشكل كبير على سطح صالة الألعاب الرياضية خلال بناء مبنى تعليمي ملاصق لصالة الألعاب الرياضية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن هطول الأمطار أسفر عن تشبع تلك المادة بالمياه مما أدى إلى ثقل وزنها وانهيار السقف.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن تحقيقاً موسعاً يجري في الحادث، وأن أفراداً مسؤولين في شركة البناء محتجزون لدى الشرطة.

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