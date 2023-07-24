روسيا تحمل أوكرانيا مسؤولية هجوم "إرهابي" بطائرتين مسيرتين على موسكو

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حملت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا المسؤولية عن هجوم "إرهابي" بطائرتين مسيرتين على موسكو اليوم الاثنين، وذلك بعد أن قال رئيس بلدية المدينة إن بنايتين أصيبتا وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط حطام في منطقة لا تبعد كثيرا عن مباني وزارة الدفاع.

وذكرت وزارة الدفاع على تطبيق تيليجرام أن طائرتين مسيرتين "تم اعتراضهما وتدميرهما".

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليجرام إن بنايتين غير سكنيتين تعرضتا لهجوم حوالي الساعة الرابعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) وأضاف أن الضربة لم تسفر عن "أضرار جسيمة أو إصابات".

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرتان المسيرتان قد أصابتا البنايتين عند إسقاطهما أم أن الاستهداف كان متعمدا.

ولم تحدد وزارة الدفاع ولا رئيس البلدية موقع اعتراض الطائرتين المسيرتين.

وقالت وكالات أنباء رسمية روسية نقلا عن خدمات الطوارئ إنه تم العثور على حطام الطائرتين قرب بناية في شارع كومسومولسكي الذي يمر في وسط موسكو. ويبعد هذا الموقع نحو كيلومترين عن مباني وزارة الدفاع.

وأضافت وكالات الأنباء الروسية أن حركة المرور توقفت في شارع كومسومولسكي وكذلك في شارع ليخاتشيف جنوب موسكو حيث أصيبت بناية إدارية مرتفعة بأضرار.

وقالت شابة تسكن قرب تلك البناية في شارع ليخاتشيف "كنت نائمة واستيقظت على صوت انفجار وبدأ كل شيء في الاهتزاز".

ونشرت قنوات روسية على تيليجرام لها صلات بقوات الأمن الروسية مقاطع فيديو لحطام من الإسمنت والزجاج المهشم في مكان قالوا إنه شارع كومسومولسكي.

ولم يصدر تعليق فوري من كييف. لم تعلن أوكرانيا أبدا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها كانت تقول في الأشهر الأخيرة إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يساعد هجوم كييف المضاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز