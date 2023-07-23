مقتل 12 شخصاً على الأقل في انهيار مبنى بالكاميرون

المصدر: رويترز

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قال حاكم منطقة ليتورال بالكاميرون اليوم الأحد إن مبنى مؤلف من أربعة طوابق انهار في دوالا، العاصمة التجارية للبلاد، مما تسبب في مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

يقع المبنى في حي آنج رافاييل بشرق المدينة وانهار عند حوالي منتصف الليل.

وقال الحاكم للصحفيين في الموقع إن "12 شخصا لقوا حتفهم والآخرون في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية" مضيفا أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 31.

وأضاف أن الوضع تحت السيطرة وأن فرق الإنقاذ تعمل على التأكد من عدم بقاء أي شخص تحت الأنقاض.

ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى.



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