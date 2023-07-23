عواصف ممطرة تضرب شمال بلغاريا

المصدر: د ب أ

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تعرضت بلغاريا لعواصف قبل موجة الحر الأحدث التي من المقرر أن تضرب البلاد.

واجتاحت رياح عاتية وعواصف ممطرة وعواصف برد شمال غرب الدولة البلقانية ليل السبت/الأحد، وفقا لتقارير أوردتها وسائل الإعلام البلغارية.

وتضررت أسطح المنازل في عدة بلدات وسدت الأشجار المتساقطة الطرق أو ألحقت أضرارا بالسيارات المتوقفة.

وقام رجال الإطفاء والمتطوعون بإخلاء الطريق السريع المؤدي إلى معبر فرسكا تشوكا الحدودي إلى صربيا.

وبعد عدة أيام حارة مع درجات حرارة تصل إلى حوالي 40 درجة، جلبت العواصف بعض الطقس البارد إلى شمال بلغاريا.

يُشار إلى أن بلغاريا ليست الدولة الوحيدة التي تكافح موجات الحر، حيث تشهد إيطاليا وإسبانيا درجات حرارة شديدة وتكافح اليونان حرائق الغابات الناجمة عن الطقس الحار والجاف.

لكن بالنسبة للمناطق الجنوبية من بلغاريا ، ظلت التحذيرات من الحرارة سارية اليوم الأحد. وفي المناطق الواقعة على طول الحدود مع اليونان، كان من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية البلغاريين، من المتوقع حدوث موجة حارة أخرى في الأيام المقبلة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة.

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