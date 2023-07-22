زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب مقاطعة " إيباراكي" اليابانية

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر أجزاء من مقاطعة " إيباراكي" شمال شرق طوكيو، حسبما قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم "السبت".

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال الساعة 1052 صباحاً بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومترا، بقوة 4 درجات على مقياس شدة الزلازال الياباني الذي تبلغ أعلى درجة فيه 7 درجات.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل إيباركي عند خط عرض 5ر36 درجة شمالا وخط طول 8ر140 درجة شرقاً.

ولم يصدر تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".



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