زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب مقاطعة " إيباراكي" اليابانية
ت + ت - الحجم الطبيعي
ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر أجزاء من مقاطعة " إيباراكي" شمال شرق طوكيو، حسبما قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم "السبت".
ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال الساعة 1052 صباحاً بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومترا، بقوة 4 درجات على مقياس شدة الزلازال الياباني الذي تبلغ أعلى درجة فيه 7 درجات.
وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل إيباركي عند خط عرض 5ر36 درجة شمالا وخط طول 8ر140 درجة شرقاً.
ولم يصدر تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".