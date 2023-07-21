ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في الهند إلى 22 شخصاً

المصدر: رويترز

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أكد مسؤولو خدمات الطوارئ في الهند أن عدد القتلى جراء انهيار أرضي في ولاية مهاراشترا بغرب البلاد ارتفع إلى 22 اليوم الجمعة بعد انتشال ست جثث أخرى من تحت الوحل قبل تعليق عمليات الإنقاذ.

ووقع الانهيار الأرضي مساء أمس الخميس في قرية إيرشالوادي الجبلية النائية التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن مومباي متسببا في تسوية عدة منازل بالأرض.

وتشير التقديرات إلى أن 225 شخصا على الأقل يعيشون في القرية الصغيرة، واستطاع أكثر من 80 منهم من النجاة بأنفسهم. ويخشى أن يكون أكثر من 100 شخص محاصرين تحت الأنقاض.

وقال أتول كاروال المدير العام للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث لرويترز إن عمليات الإنقاذ ستستأنف غدا السبت.

وعرضت قنوات إخبارية اليوم الجمعة صورا لفرق الإنقاذ وهي ترتدي زيا برتقاليا وتتسلق الجبل إلى موقع الانهيار الأرضي حاملة أدوات الحفر.

أكد مسؤولو خدمات الطوارئ في #الهند أن عدد القتلى جراء انهيار أرضي في ولاية مهاراشترا بغرب البلاد ارتفع إلى 22 اليوم الجمعة بعد انتشال ست جثث أخرى من تحت الوحل قبل تعليق عمليات الإنقاذ.https://t.co/xRxhrENXch#صحيفة_البيان pic.twitter.com/HLSOAx9KEo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 21, 2023

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