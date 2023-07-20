متظاهرو "حياة السود مهمة" يحصلون على أكبر تسوية مالية في تاريخ أمريكا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت مدينة نيويورك الأمريكية على دفع 13 مليون دولار لأكثر من ألف من سكان المدينة الذين اعتقلوا في مظاهرات اندلعت احتجاجا على مقتل الرجل الأسود جورج فلويد في صيف 2020، مما يمثل أكبر تسوية تدفع لمتظاهرين في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب سجلات المحكمة التي تم تقديمها في وقت متأخر أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يحصل كل من نحو 1380 شخصا الذين اعتقلوا خلال المظاهرات التي حملت شعار "حياة السود مهمة" بين 28 مايو و4 يونيو في 18 ضاحية بمنهاتن وبروكلين، على 9950 دولارا إلى جانب أتعاب المحامين، بموجب شروط التسوية التي اقترحتها محكمة مانهاتن الاتحادية مع مدينة نيويورك. ولايزال يجب أن يقر قاضي المقاطعة كولين ماكماهون التسوية.

ومن المتوقع أن تكون أتعاب المحامين بالملايين.

وانضم سكان نيويورك إلى الملايين في مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد عقب مقتل فلوريد على يد رجل الشرطة الأبيض السابق ديريك شوفين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا. واستمرت المظاهرات لأسابيع بأعداد قياسية احتجاجا على وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة.

ويقضي شوفين حاليا عقوبة بالسجن بعد إدانته بتهمة القتل.

واتهمت القضية التي جرى تحريكها في أوائل 2021 من جانب محاميين في فرع نيويورك سيتي من نقابة المحامين الوطنية، شرطة نيويورك بانتهاك حقوق المتظاهرين المدنية والدستورية بأشكال مختلفة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز