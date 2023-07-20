مسلّح يقتل شخصين في أوكلاند ويلقى مصرعه

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بعد أن فتح مسلح النار بموقع إنشاءات في أكبر مدينة نيوزيلندية اليوم الخميس.

ودخل مسلح الموقع في الحي التجاري المركزي في أوكلاند حوالي الساعة 07.20 صباحا بالتوقيت المحلي (19.20 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش). ويقع الموقع بالقرب من قاعدة المشجعين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقرر أن تنطلق في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقال القائم بأعمال مدير الشرطة صني باتيل إن شخصين قتلا وإن المسلح قتل أيضا.

وأضاف باتيل أن المسلح تحرك عبر موقع الإنشاءات واستمر في إطلاق النار.

وتابع: "لقد حاول أفرادنا التعامل معه"، مشيرا إلى أنه تم إعلان وفاة المسلح بعد وقت قصير.

وقال: "ما حدث ينذر بالخطر بشكل مفهوم ونحن نطمئن الجمهور بأن هذا الحادث قد تم احتواؤه وأنه حادث معزول".

وتابع أن هذا الحادث لا يشكل خطرا على الأمن القومي.

وأكد رئيس الوزراء كريس هيبكنز مقتل مدنيين اثنين، مشيرا إلى أن ستة أشخاص أصيبوا بينهم شرطي.

وقال: "أود أن أشكر الرجال والنساء الشجعان في الشرطة النيوزيلندية الذين ركضوا نحو (موقع) إطلاق النار مباشرة في طريق الأذى من أجل إنقاذ حياة الآخرين".

كما أبدى هيبكنز امتنانه بالمسعفين الذين كانوا في مكان الحادث.

وقال هيبكنز إن مروحية للشرطة كانت تحلق في الجو في غضون ثلاث دقائق من تلقي مكالمة طوارئ. وقال إن الشرطة وصلت بعد 11 دقيقة من المكالمة، ووصلت فرقة من الأفراد المسلحين بعد بضع دقائق.

وسيتوجه هيبكنز إلى أوكلاند في وقت لاحق اليوم الخميس لتفقد مكان الحادث والاجتماع مع مفوض الشرطة أندرو كوستر.

وأكد رئيس الوزراء مجددا أنه لا يوجد تغيير في مستوى تهديد الأمن القومي للبلاد.

وقال هيبكنز إن الشرطة لم تحدد أي دوافع أيديولوجية أو سياسية وراء الحادث.

وتابع: "يبدو أن هذه تصرفات فرد واحد".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز