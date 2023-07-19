بايدن في اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: السلام يحتاج إلى "عمل شاق"

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الثلاثاء على متانة العلاقات بين بلديهما في اجتماع بالبيت الأبيض.

وفي اجتماع بالمكتب البيضاوي، قال بايدن لهرتسوج إن التزام أمريكا تجاه إسرائيل راسخ ولا يتزعزع. وأضاف بايدن أن البلدين يعملان معا لتعزيز الاستقرار والتكامل في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي "هناك كثير من العمل الشاق. لدينا كثير مما يتعين فعله، لكن هناك تقدما".

وقال البيت الأبيض إن بايدن وهرتسوج تشاورا بشأن موضوعات من بينها "تعزيز التنسيق".

وأضاف أن بايدن كرر التزامه بالحفاظ على مسار يؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية.

واجتمع هرتسوج أيضا مع كاملا هاريس نائبة الرئيس وأنتوني بلينكن وزير الخارجية وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.

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