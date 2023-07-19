ترامب مطلوب للتحقيق

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إنه تلقى خطاباً من المحقق الخاص جاك سميث يفيد بأن هيئة محلفين كبرى تطلبه للتحقيق بسبب مساعيه لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويمثل الخطاب أوضح إشارة حتى الآن على أن ترامب، المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، قد يواجه تهما جنائية اتحادية تتعلق بمساعيه للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن.

وأدلى مسؤولون بشهادات ذكرت أن ترامب ضغط عليهم خلال الأشهر الأخيرة في منصبه بادعاءات لا أساس لها بحدوث تلاعب كبير بأصوات الناخبين .

وهاجم أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير كانون الثاني 2021 لمنع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن.

وكتب ترامب على موقع (تروث سوشيال) الذي يملكه أن سميث "أرسل خطابا (مرة أخرى، كانت ليلة الأحد!) يفيد بأنني مطلوب للتحقيق أمام هيئة المحلفين الكبرى بخصوص (أحداث) السادس من يناير".

ولم يتسن الاتصال بمحامي ترامب للتعليق.

وأكدت شبكة (إن.بي.سي نيوز) نقلا عن مصادر بسلطات إنفاذ القانون أن سميث أرسل الخطاب. ورفض متحدث باسم مكتب سميث التعليق.

وحتى الآن لم تقف مشكلات ترامب القانونية حائلا أمام مساعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024. فقد وسع تقدمه في استطلاعات الرأي في الأشهر القليلة الماضية، ودعمه منافسوه الجمهوريون إلى حد بعيد في مواجهة العديد من التحقيقات الجنائية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز