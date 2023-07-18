أوكرانيا: روسيا شنّت هجمات بمسيرات وصواريخ على أوديسا

المصدر: رويترز

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أفاد سلاح الجو الأوكراني ومسؤولون، بأنّ روسيا شنت هجمات جوية خلال الليل على جنوب أوكرانيا وشرقها باستخدام طائرات مسيرة وربما صواريخ باليستية.

وقال أولكسندر سينكيفيتش، رئيس بلدية ميكولايف، إنّ حريقاً اندلع في أحد مرافق الميناء في وقت متأخر أمس الاثنين.

ووصف سينكيفيتش، الحريق بأنه بالغ الخطورة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقاً.

وذكر سلاح الجو عبر تلغرام، أن ميناء أوديسا جنوب البلاد ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك، تواجه تهديد هجمات الطائرات المسيرة الروسية.

وقال إن المحتمل أن روسيا تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

ودوت الإنذارات من الضربات الجوية في الكثير من المناطق الأوكرانية لساعات، قبل أن تتوقف في نحو الساعة 0430 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال أوليه كيبر رئيس الإدارة العسكرية بمنطقة أوديسا، إن أنظمة الدفاع الجوي بالمنطقة تدخلت لصد عدة موجات من الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة.

وأشار سيرهي براتشوك، الناطق باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، أنّه سيتم إعلان تفاصيل الهجوم في وقت لاحق. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا على الهجوم.

وفي وقت مبكر أمس الاثنين، استهدف انفجار جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014، ووصفت موسكو الهجوم بأنه ضربة نفذتها مركبات بحرية مسيرة أوكرانية وتوعدت بالرد.

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