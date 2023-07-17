حادث «طارئ» توقف الحركة على جسر القرم .. وتقارير عن انفجارات

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون روس، اليوم الاثنين، إن جسر القرم، وهو طريق إمداد رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا، تعرض لأضرار في حادث طارئ أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما، في حين أوردت وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات على الجسر.

وقال مسؤولون روس، إن حركة المرور توقفت على جسر القرم الذي شيدته روسيا ويربطها بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014. وأظهر مقطع فيديو، الجسر بدون أي مركبات تمر عليه.

ويعد الجسر الذي يضم طريقا للمركبات وخطاً للسكك الحديدية والممتد لمسافة 19 كيلومتراً، مشروعاً يفخر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عبر الجسر بسيارة مرسيدس في عام 2022 بعد إصلاحه في أعقاب انفجار.

وقال سيرجي أكسيونوف الذي عينته روسيا حاكماً لشبه جزيرة القرم، إن حالة الطوارئ تتعلق بالعمود رقم 145 بالجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى. وذكرت وزارة النقل الروسية أن هناك أضرارا في جزء من الجسر من ناحية شبه جزيرة القرم، لكن الأعمدة لم تتضرر. ولم تذكر السبب. وذكرت وكالة أنباء آر.بي.سي-أوكرانيا أنه تم سماع دوي انفجارات على الجسر.

وأعلنت قناة تابعة لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة على تطبيق تلغرام عن وقوع ضربتين على الجسر. وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود في جنوب روسيا، إن زوجين لقيا حتفهما وأصيبت ابنتهما بينما كانوا يستقلون سيارة على الجسر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. ولم يذكر السبب.

ونشر سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية الأوكرانية في منطقة أوديسا صورة لما بدا أنه جزء منهار من الجسر. ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك مرتبطا بأي هجوم.

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