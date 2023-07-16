نتانياهو يخرج من المستشفى

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خرج من المستشفى اليوم الأحد بعد إقامة استمرت يوما واحدا.

وجاء في بيان للمستشفى أن نتنياهو 73 عاما كان مزودا بجهاز مراقبة القلب.

ووفقا للبيان، فإن قلب نتانياهو "طبيعي تماما" ولكن يجب مراقبته بشكل روتيني.

وأدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مستشفى قرب تل أبيب يوم السبت بسبب إصابته بالجفاف.

وفي رسالة فيديو من المستشفى، قال نتانياهو إنه تعرض للشمس في اليوم السابق دون ماء أو غطاء رأس.

وذكرت وسائل الإعلام أن نتنياهو فقد وعيه مؤقتا في منزله.

وكان مكتب نتانياهو قد ذكر في وقت سابق يوم الأحد إنه في "حالة جيدة جدا" ومن المتوقع خروجه اليوم.

ودخل نتنياهو المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية.

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