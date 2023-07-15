الأمم المتحدة تنتظر رد روسيا بشأن اتفاق البحر الأسود

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما زال ينتظر ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح بتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود إلى ما بعد يوم الاثنين.

وقالت مصادر لرويترز إن غوتيريش كتب إلى بوتين يوم الثلاثاء يطلب منه تمديد اتفاق البحر الأسود مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي سويفت.

وآخر سفينة تبحر بموجب اتفاق البحر الأسود يجري تحميلها في ميناء أوديسا الأوكراني. ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو وسينتهي أجل سريان المبادرة يوم الاثنين إذا لم توافق موسكو على تمديدها.

وهددت روسيا مرارا بالانسحاب من اتفاق الحبوب، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا وأبرم في يوليو 2022، بسبب عدم تلبية مطالب تتعلق بتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة إلى الخارج. وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وصدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى. وشكت روسيا من عدم وصول ما يكفي من تلك الحبوب إلى الدول الفقيرة، لكن الأمم المتحدة تقول إن تلك الدول استفادت من مساعدة المبادرة في خفض أسعار الأغذية بأكثر من 20 بالمئة عالميا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين ردا على سؤال بشأن المفاوضات "المناقشات جارية، يجري إرسال وتبادل رسائل نصية عبر تطبيقي واتساب وسيجنال. نحن أيضا ننتظر ردا على الرسالة".

وأكد الكرملين أمس الجمعة أن روسيا لم تدل بأي تصريحات بشأن تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، بعد أن تسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق في خلط بشأن ذلك حين قال إنه على اتفاق مع بوتين على وجوب تمديد الاتفاق.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوتين قوله أمس الخميس إنه لم يطلع على رسالة غوتيريش التي يقترح فيها تمديد الاتفاق، لكن روسيا على اتصال بمسؤولين في الأمم المتحدة.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة روسيا على تمديد وتوسيع اتفاق البحر الأسود، متهما روسيا باستخدام الاتفاق "كسلاح" بالتهديد بإنهائه.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في جاكرتا إذا كانت روسيا لن تنهي حربها ضد أوكرانيا، فبإمكانها على الأقل تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود حتى يتسنى إيصال الأغذية إلى العالم، ولتظل الأسعار منخفضة، والإمدادات مرتفعة.

ولإقناع روسيا بالموافقة على اتفاق البحر الأسود، جرى التوصل في يوليو 2022 إلى مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات وافق بموجبها مسؤولو الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في نقل صادراتها من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

ولا تخضع الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة للعقوبات الغربية المفروضة بعد بدء الحرب في أوكرانيا، وتقول موسكو إن آثار القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تصل إلى حد إعاقة تلك الشحنات.

وأحد المطالب الرئيسية لروسيا هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت. وقطع الاتحاد الأوروبي هذا الربط في يونيو 2022 بعد بدء الحرب في فبراير 2022.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات لرويترز يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يدرس ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بشبكة سويفت للسماح بإجراء معاملات وتحويلات تتعلق بالحبوب والأسمدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز