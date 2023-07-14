أوكرانيا تتلقى تعهدات بمساعدات عسكرية بـ 1.5 مليار يورو

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أمس الخميس أن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

وكتب ريزنيكوف على تويتر عقب القمة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة ليتوانيا "الاجتماعات في فيلنيوس كانت مثمرة للغاية".

وقال "ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو من الشركاء الدوليين".

وذكر على تويتر أن سبع دول قدمت حزم مساعدات عسكرية في فيلنيوس حيث أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من الاجتماعات مع قادة أجانب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز