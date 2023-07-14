بوتين يكشف عن عرضه المفاجئ لمقاتلي فاغنر بعد تمردهم

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نُشرت في وقت متأخر من يوم أمس الخميس أنه عرض على مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش الروسي النظامي.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية إنه قدم العرض في اجتماع مع المقاتلين ومؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين أواخر الشهر الماضي بعد خمسة أيام من قيام فاغنر بتمرد فاشل ضد كبار قيادات الجيش الروسي.

وانتهى التمرد بمنح موسكو بريغوجين ومقاتلي فاغنر فرصة الاستقرار في روسيا البيضاء المجاورة.

وقال أيضا إن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة.

وقال بوتين للصحيفة "فاغنر لا وجود لها ... لا وجود لقانون خاص بالمنظمات العسكرية الخاصة".

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