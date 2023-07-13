أوروبا تدعم مساعي الأمم المتحدة وتركيا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

المصدر: رويترز

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أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن المفوضية الأوروبية تساعد الأمم المتحدة وتركيا في مساعي تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود والذي قد ينقضي أجله يوم الاثنين المقبل، مضيفا أن التكتل منفتح على "استكشاف جميع الحلول".

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات لرويترز أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يدرس ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بشبكة الدفع الدولية سويفت للسماح بإجراء معاملات في الحبوب والأسمدة.

وأكد مصدران لرويترز أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اقترح في رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء أن تسمح موسكو باستمرار اتفاق الحبوب في البحر الأسود بضعة أشهر لمنح الاتحاد الأوروبي الوقت لربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام سويفت.

وقال جوتيريش للصحفيين خلال زيارة لبروكسل اليوم الخميس إنه لم يتلق بعد ردا من روسيا. مؤكدا أن رسالته إلى بوتين تضمنت "مقترحات محددة يحدوني أمل أن تسمح لنا بالعثور على طريق إيجابي للمضي قدما".

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس أن أولوية المفوضية الأوروبية هي ضمان وصول الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية وأن المفوضية تدعو جميع الأطراف إلى تمديد اتفاق البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي "نحن نساعد المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة وتركيا بحسب المطلوب... نحن بالطبع منفتحون لاستكشاف جميع الحلول التي تساهم في تحقيق هدفنا، مع الاستمرار في ضمان عرقلة قدرة روسيا على شن حرب في أوكرانيا قدر الإمكان".

وأحد المطالب الرئيسية لموسكو هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت. وهذا الربط قطعه الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022 بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

مساعدة أمريكية وبريطانية

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي إن موسكو لن يرضيها المقترح البديل لأن الأمر سيستغرق "شهورا كثيرة" لإقامة شركة فرعية وثلاثة أشهر أخرى لربطها بسويفت.

وهددت روسيا بالتخلي عن اتفاق الحبوب بسبب عدم تلبية مطالب كثيرة تتعلق بتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة إلى الخارج. وآخر سفينة تبحر بموجب اتفاق البحر الأسود يجري تحميلها حاليا في ميناء أوديسا الأوكراني قبل الموعد النهائي للاتفاق يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إنه لم ينم إلى علمه أي مقترحات جديدة تتعلق باتفاق الحبوب حين سئل عن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن بوتين قدم بعض المقترحات.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا في يوليو 2022 للمساعدة في التخفيف من وطأة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب وحصار الموانئ الأوكرانية.

ولإقناع روسيا بالموافقة على صفقة البحر الأسود، جرى التوصل إلى مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات وفي الوقت نفسه وافق بموجبها مسؤولو الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في نقل صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق الخارجية.

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