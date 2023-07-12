واشنطن تبحث تزويد كييف بصواريخ أرض - أرض بعيدة المدى

المصدر: د ب أ

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومسؤول أوروبي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض - أرض الموجهة بعيدة المدى.

وأشارت الصحيفة نقلا عن المسؤولين ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ، إلى أن "نقاشا يجرى داخل الإدارة الأمريكية حول إمكانية تزويد قوات كييف بصواريخ أرض - أرض الموجهة بعيدة المدى".

وذكرت أن الولايات المتحدة لا تزال مترددة بشأن إرسال شحنات من مخزونها المحدود من أنظمة صواريخ أتاكمس التكتيكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من إقرار إدارة بايدن بأن القوات الأوكرانية تعاني نقصا حادا في الذخائر في هجومها المضاد ضد روسيا.

وكانت إدارة بايدن أعلنت قبل أيام عن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، في خطوة أثارت جدلا.

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