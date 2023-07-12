لافروف: روسيا لا تعتبر المرحلة الحالية حربا باردة جديدة

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تعتبر المرحلة الحالية للعلاقات الدولية "حربا باردة جديدة".

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية: "نحن لا نميل إلى تعريف المرحلة الحالية للعلاقات الدولية على أنها نوع من الحرب الباردة الجديدة"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بشيء آخر وهو تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب".

وتابع: "هذه عملية موضوعية، حيث يرى الجميع أن المراكز الجديدة لاتخاذ قرارات مهمة على الصعيد العالمي تعمل على تقوية مواقعها في أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الثلاثاء.

وقال إن "دول الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، تسعى إلى إبطاء هذه العمليات وعكس مسارها".

وأضاف لافروف: "هدفهم ليس تعزيز الأمن العام وليس الانخراط في التنمية المشتركة، ولكن الحفاظ على هيمنتهم في الشؤون العالمية، ومواصلة تنفيذ الأجندة الاستعمارية الجديدة. وببساطة يستمرون، كما اعتدنا، في حل مشاكلهم على حساب الآخرين".

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