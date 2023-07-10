رئيس الغابون يعلن خوض الانتخابات المقبلة في أغسطس

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس الغابون علي بونغو أمس الأحد أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في أغسطس في محاولة لتمديد سيطرة عائلته على السلطة والمستمرة منذ 56 عاما.

وقال بونغو أمام عدد قليل من أنصاره "لأنه لا شيء أكثر أهمية من نجاحكم، فإنني أعلن اليوم ترشحي".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 26 أغسطس.

وشغل بونغو (64 عاما) منصبه الرئاسة لفترتين مدة كل منهما سبع سنوات منذ أن خلف والده عمر بونغو الذي توفي عام 2009 بعد فترة حكم بدأت في 1967. ولا توجد في الغابون حدود دستورية للفترات الرئاسية.

وأدى فوز بونغو في انتخابات عام 2016 إلى وقوع اشتباكات مميتة بين الشرطة والمتظاهرين احترق خلالها مبنى البرلمان.

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