روسيا تلوح بـ«النووي» رداً على «العنقودية» الأمريكية

المصدر: عواصم - وكالات

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مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها الـ500 أمس، يثير قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية جدلاً واسعاً ورفضاً، حتى من جانب حلفاء واشنطن.

ورغم تعهد وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف بعدم استخدام الذخائر العنقودية في الأراضي الروسية، لوح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف باستخدام السلاح النووي عندما اتهم الولايات المتحدة بالتحريض على حرب نووية محتملة، بسبب قرارها إرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا.

وكان السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف حذر من قبل من أن حرباً عالمية ثالثة تقترب بسبب المشاركة الأمريكية الآخذة في التغلغل في الصراع.

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