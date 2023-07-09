موسكو تلّوح بـ «صراع نووي»

المصدر: دبي، عواصم - البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع دخول النزاع في أوكرانيا يومه الـ500 أمس، تواصل كييف هجومها المضاد على القوات الروسية، لكن وتيرة هذا الهجوم قوبلت بعدم رضى الغرب.

فيما تؤكد أوكرانيا أن هجومها يتقدم ببطء وتطالب الغرب بمزيد من الأسلحة، بعد يوم من قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية، وهو قرار أثار تحذيراً روسياً من تبعات قد تصل لاندلاع حرب نووية، ورفضاً، حتى من جانب حلفاء واشنطن الغربيين.

في اليوم الـ500، نشرت وزارة الدفاع الروسية أمس، فيديو لوزير دفاعها سيرغي شويغو وهو يتفقد القوات المشاركة ويشرف على تدريب وحدات تشكلت حديثاً مؤلفة من جنود متعاقدين.

بالمقابل، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود. وقال في مقطع فيديو «أريد أن أشكر من هنا كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500».

قرار واشنطن تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية، ما زال يثير غضب روسي ورفض أوروبي.

واتهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف الولايات المتحدة بالتحريض على حرب نووية محتملة بسبب قرارها بإرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا.

وكتب، عبر تطبيق تليغرام أمس، إن إرسال الذخائر العنقودية والتعهد بضم أوكرانيا لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) يظهر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدم جميع الموارد الأخرى.

وهدد ميدفيديف بأن هذه الخطوات تهدد بإطلاق حرب عالمية ثالثة. وكان السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف حذر من قبل من أن حرباً عالمية ثالثة تقترب بسبب المشاركة الأمريكية الآخذة في التغلغل بعمق في الصراع.

وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف تعهد بعدم استخدام الذخائر العنقودية في الأراضي الروسية.

وقال إن الذخائر ستسهم في إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين، مضيفاً أن بلاده ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس للصحافيين في مدريد أمس «إسبانيا، بناء على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، لديها أيضاً التزام قوي بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف».

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلده أيضاً أحد أطراف الاتفاقية التي تحظر إنتاج الذخائر العنقودية أو استخدامها وتحض على عدم استعمالها. لكنه أضاف للصحافيين «سنواصل النهوض بدورنا لدعم أوكرانيا».

ميدانياً، قال بافلو كيريلينكو حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني إن قصفاً مدفعياً روسياً أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة خمسة آخرين في مدينة ليمان التابعة للإقليم أمس.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام «تضرر منزل ومتجر. الشرطة تباشر مهامها في الموقع».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مستودع تخزين صواريخ من طراز «هيمارس» الأمريكية الصنع والمصدر، وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز «سو-27» في منطقة دونيتسك. وقالت الوزارة في بيان: «تم تحييد 800 عسكري أوكراني ..في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز