بسبب عملية جنين العسكرية.. الأمم المتحدة ترفض التراجع عن إدانة إسرائيل

المصدر: د ب أ

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أكد فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "متمسك" بآرائه بشأن إدانة إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد دعا غوتيريش إلى التراجع عن إدانة اسرائيل بعد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

وقال حق للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، رداً على سؤال بشأن التراجع عن إدانة إسرائيل إن غوتيريش "يدين بوضوح كل العنف الذي يؤثر في المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بغض النظر عن الجاني".

وكان غوتيريش، الذي أغضبه تأثير الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم على مخيم جنين للاجئين، قد ذكر يوم الخميس، أن العملية خلفت أكثر من 100 إصابة في صفوف المدنيين، وشردت الآلاف من السكان، وألحقت أضراراً بالمدارس والمستشفيات، وعطلت شبكات المياه والكهرباء.

كما انتقد غوتيريش إسرائيل لمنعها الجرحى من الحصول على الرعاية الطبية ومنعها العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المحتاجين.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينياً، فضلاً عن تدمير الطرق والأزقة الضيقة في مخيم جنين وأجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم..

وقال غوتيريش للصحفيين: "أدين بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين ومن بين ذلك أعمال الإرهاب".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإدانة تنطبق على إسرائيل، أجاب: "إنها تنطبق على كل استخدام للقوة المفرطة، ومن الواضح أنه في هذه الحالة، كانت هناك قوة مفرطة استخدمتها القوات الإسرائيلية".

وبحث مجلس الأمن الدولي العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين خلف أبواب مغلقة، يوم الجمعة، بناء على طلب الإمارات العربية المتحدة وتلقى إحاطة من مساعد الأمين العام خالد الخياري.

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