أول اجتماع لمجموعة استشارية نووية بين كوريا الجنوبية وأمريكا

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم السبت نقلا عن مكتب رئيس كوريا الجنوبية أن الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيعقد يوم 18 يوليو في سول.

وسيناقش الاجتماع "تبادل المعلومات وآلية التشاور والتخطيط المشترك والتنفيذ بهدف تعزيز الردع النووي ضد كوريا الشمالية".

تم الإعلان عن المجموعة لأول مرة خلال القمة الثنائية في واشنطن في أبريل وسط الدعوات المتزايدة في كوريا الجنوبية لامتلاك قنابل نووية، وهي خطوة تعارضها واشنطن.

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن المجموعة طورت التحالف مع الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن أول اجتماع سيرأسه نائب مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية كيم تاي هيو ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل.

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