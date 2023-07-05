مقتل شخص تسبب في تفجير مواد ناسفة بمحكمة في كييف

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو أن رجلا توفي بعد أن تسبب في تفجير مواد ناسفة في محكمة بالعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء.

وأضاف في بيان أن الرجل ربما تسبب في تفجير المواد الناسفة دون قصد.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن الانفجار وقع الساعة 5.20 مساء (14.20 بتوقيت غرينتش) في محكمة شيفتشينكيفسكي بوسط العاصمة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز عدة سيارات إسعاف تصل إلى مكان الحادث والشرطة تفتح لهم طريقا لدخول المنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي شخصا واحدا على الأقل محمولا على محفة من مكان الحادث، ونقلت قنوات تليغرام عن مكتب المدعي العام قوله إنه تم إجلاء شخصين

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز