إصابة 4 أشخاص في انفجار بمبنى وسط طوكيو

المصدر: رويترز

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن انفجارا على ما يبدو وقع في مبنى بوسط طوكيو اليوم الاثنين مما أدى إلى تناثر الحطام في تقاطع مروري وتصاعد الدخان في الهواء، ووردت تقارير عن إصابة أربعة أشخاص.

ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت لقطات بثتها الهيئة ألسنة لهب تخرج من نوافذ مهشمة في الطابق الثاني لمبنى بمنطقة شينباشي بالعاصمة اليابانية، بينما قال شهود إن رائحة غاز انبعثت قبل سماع انفجار.

وبدا حجم الأضرار محدودا ولم ينتشر الحريق.

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