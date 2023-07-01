أمريكا: لدينا فرصة نادرة لتجنيد جواسيس في روسيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز اليوم السبت أن الاستياء داخل روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يمثل فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس لا تتكرر سوى مرة واحدة كل جيل، وإن الوكالة لن تترك هذه الفرصة تضيع هباء.

وقال بيرنز، الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في موسكو، خلال محاضرة ألقاها في مؤسسة ديتشلي البريطانية في أوكسفوردشير بإنجلترا "سيستمر السخط من الحرب في إضعاف القيادة الروسية في ظل مواصلة أسلوب الدعاية للدولة".

ومضى يقول "هذا الاستياء يخلق فرصة لنا في المخابرات المركزية الأمريكية لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل... لن ندعها تذهب سدى".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز