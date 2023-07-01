رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بتقديم 55 مليون يورو مساعدات لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 55 مليون يورو (1ر60 مليون دولار) خلال زيارته لكييف اليوم السبت.

وقال سانشيز خلال خطابه في البرلمان الأوكراني إن الأموال تهدف إلى المساعدة في "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا".

ووصل سانشيز إلى كييف صباح اليوم السبت، وهو أول يوم في رئاسة مدريد للاتحاد الأوروبي التي ستستمر ستة أشهر. وأوضح أن هدف الزيارة هو إعلام أوكرانيا بتضامن أوروبا المستمر معها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيساعد أوكرانيا" طالما كان ذلك ضروريا" و "بغض النظر عن الثمن الذي سيتم دفعه".

وأعاد سانشيز إلى الأذهان ، خلال حديثه في البرلمان الأوكراني ، أن الاتحاد الأوروبي مشروع سلام تمت إقامته في أعقاب الحرب العالمية الثانية للحيلولة دون وقوع حروب جديدة.

وذكر أن أوروبا منفتحه على من يتطلعون إليها، داعما تطلعات كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يتم بث الخطاب في البرلمان على الهواء مباشرة لأسباب أمنية.

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