المخابرات المركزية الأمريكية تنفي صلة واشنطن بتمرد فاغنر

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير المخابرات الروسية سيرغي نارشكين بعد التمرد القصير الذي شهدته روسيا الأسبوع الماضي ليؤكد للكرملين عدم وجود أي صلة للولايات المتحدة به.

وقالت الصحيفة إن الاتصال الهاتفي جرى قبل أيام وكان أعلى مستوى اتصال بين الحكومتين منذ محاولة التمرد في روسيا.

كان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين قاد تمردا مسلحا الأسبوع الماضي لكنه تراجع عنه فجأة مع اقتراب مقاتليه من العاصمة الروسية موسكو.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين التمرد قصير الأمد الذي نفذته مجموعة فاغنر ضد الكرملين بأنه جزء من صراع داخل النظام الروسي وإن الولايات المتحدة وحلفاءها غير ضالعين فيه.

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