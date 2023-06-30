مقتل شخصين بإطلاق نار بمطار في مولدوفا

المصدر: د ب أ

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أطلق مسلح عدة طلقات في مطار تشيسيناو، عاصمة مولدوفا، اليوم، ما أسفر عن مقتل شخصين، حسبما أفاد موقع «أجورا دوت إم دي» المولدوفي على الإنترنت، نقلاً عن السلطات في مولدوفا.

وأصيب المسلح وألقي القبض عليه خلال عملية للشرطة. وتشير مزاعم إلى أنه كان قد تم منعه من دخول البلاد من قِبل حرس الحدود.

ووفقاً لتقارير إعلامية غير مؤكدة، استل الرجل مسدساً من أحد حراس الحدود خلال عملية التفتيش، وحينئذٍ أطلق طلقات نارية.

وذكرت تقارير أولية أن أحد الحراس وشخصاً آخر قُتلا. ووفقاً لتقارير غير مؤكدة، أخذ الرجل رهائن أيضاً قبل ذلك. وتم إخلاء المطار وأرجئت حركة الطيران الجوي.

وأفادت وسائل إعلام محلية في مولدوفا أن مرتكب الجريمة المشتبه به مواطن روسي وصل إلى البلاد على متن طائرة قادماً من تركيا.

وتقع مولدوفا، الجمهورية السوفيتية سابقاً، بين رومانيا وأوكرانيا، وهي مقصد شهير للروس، ومحور نقل مهم ونقطة عبور، ويشكّل الروس فيها أقلية.

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