ماذا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تمرد فاغنر؟

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من شأن التمرد المسلح مطلع الأسبوع من جانب مجموعة فاجنر الروسية الخاصة باعتباره "حالة من الفوضى".

ووفقا لوسائل إعلام روسية، قال لافروف للصحفيين اليوم الجمعة إن "روسيا تجاوزت كل أنواع الفوضى، بشكل أقوى وأكثر استقرارا، ومن الصعب وصف ذلك بأكثر من فوضى".

إضافة إلى ذلك، دعا الغرب إلى البقاء بعيدا عن التدخل في الشؤون الروسية. وقال: "أشكر اهتمامكم بشأن مصالحنا الوطنية، لكن لا يجب أن تشعروا بالقلق".

كان قائد مجموعة فاغنر الخاصة يفجيني بريغوجين قد صعد صراعاً على السلطة مع القيادة العسكرية الروسية السبت الماضي.

واتهم بريغوجين وزير الدفاع سيرغي شويجو والجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، بعدم الكفاءة وحملهما كثرة الإخفاقات التي منيت بها القوات الروسية في ساحة المعركة بأوكرانيا.

واحتلت جماعة فاغنر الخاصة بشكل مؤقت مدينة روستوف الروسية بجنوب البلاد السبت الماضي قبل أن تتجه صوب موسكو.

وعلى بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة الروسية، تراجع بريغوجين بشكل مفاجئ بعد وساطة أجراها رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو.

وذكرت تقارير إخبارية أن اتفاق الوساطة منح بريغوجين حق اللجوء في بيلاروسيا وحصانة مضمونة من الملاحقة في روسيا.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز