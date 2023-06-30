أوكرانيا تعلن تسجيل نجاحات جزئية بهجومها المضاد

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني تحقيق نجاحات الجزئية في منطقة زابوريجيا جنوبي البلاد، في إطار هجومه المضاد ضد الروس.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أن القوات توجد حالياً في المواقع التي تم الوصول إليها حديثاً جنوبي أوريتشيف.

وذكرت أنه تم دفع القوات الروسية أيضاً إلى نقاط أخرى بالمنطقة.

وقال الجيش إنه في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، واصل الأوكرانيون تقدمهم الناجح رغم القتال الشرس بالقرب من بلدة باخموت المدمرة. ولم يعطِ أي معلومات ملموسة بشأن عدد القرى التي تم تحريرها.

ووفقاً لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، واصلت القوات الروسية مهاجمة مارينكا وأفديفكا في دونيتسك.

ولا يزال الجيش الروسي يحاول تعزيز مواقعه بالقرب من روسدوليفكا وبيلوهوريفكا على الحدود مع منطقة لوهانسك.

وأكد الجانب الأوكراني أن القصف المدفعي والهجمات من جانب سلاح الجو الروسي تتواصل على طول خط الجبهة.

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