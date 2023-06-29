أولاف شولتس: تغيير الحكومة في روسيا ليس هدفنا

المصدر: د ب أ

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بشكل واضح بعد تمرد مجموعة فاغنر في روسيا، أن ألمانيا لا تسعى لتغيير الحكومة في روسيا.

وقال قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هدفنا هنا ليس تغيير حكومة أو تغيير نظام حكم في روسيا. هدفنا الذي نريد تحقيقه هو أوكرانيا مستقلة".

وأكد المستشار الألماني: "لسنا طرفاً فيما يحدث في روسيا"، لافتاً إلى أنه لا يمكن لألمانيا سوى رصد الأمر.

وفي الوقت ذاته تعهد شولتس بالدعم للدول الواقعة في الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي "ناتو" حال حدوث أي تصعيد.

وقال شولتس رداً على سؤال عن أمن الدول الواقعة على الحدود مع بيلاروس: "تعهدنا في الناتو (لهذه الدول) بالمساندة. سنرد جميعنا على أي هجوم على أراضي حلف الناتو".

وكانت بولندا أعلنت من قبل أنها تعتزم تعزيز تأمين حدودها الشرقية بسبب النقل المخطط له لقوات فاجنر إلى بيلاروس.

يشار إلى أن المشاورات حول مواصلة دعم أوكرانيا هي أحد الموضوعات المحورية للقمة الأوروبية.

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