تقرير: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أمريكية للتجسس على الأمريكيين

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن نتائج تحقيق أولية إن منطاد التجسس الصيني الذي عبر فوق الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي استخدم تكنولوجيا أمريكية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية.

وقالت وول ستريت جورنال أمس الأربعاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن تحليلا أجرته عدة وكالات دفاعية ومخابراتية أمريكية خلص إلى أن المنطاد كانت على متنه أجهزة أمريكية متاحة بالأسواق إلى جانب مجسات صينية متخصصة ومعدات أخرى لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع معلومات أخرى ونقلها إلى الصين.

وأضاف التقرير أن النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة بأن المنطاد كان يهدف إلى التجسس لا مراقبة الأحوال الجوية كما زعمت الصين.

لكن وول ستريت جورنال قالت إن المنطاد لم يرسل إلى الصين أي بيانات فيما يبدو من رحلته التي استمرت ثمانية أيام وعبر فيها فوق ألاسكا وكندا وبعض الولايات الحدودية الأمريكية الأخرى.

ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) على طلبات للتعقيب حتى الآن.

وفي فبراير، أسقطت الولايات المتحدة المنطاد، الذي حلق فوق مواقع عسكرية حساسة، مما أثار أزمة دبلوماسية.

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