انتشال أشلاء بشرية وحطام من موقع انفجار الغواصة "تيتان" .. "فيديو"

المصدر: د ب أ

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تم انتشال أشلاء بشرية وحطام من الغواصة "تيتان" التي انفجرت بالقرب من موقع حطام السفينة تيتانيك من أعماق المحيط يوم الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع من إطلاق البحث عن الغواصة التي تتسع لخمسة ركاب واستحوذت على انتباه العالم.

وقال مسؤولون إن مهنيين طبيين سيدرسون ويحللون الأشلاء البشرية المفترضة التي تم انتشالها بعناية من الحطام، بحسب شبكة (إن بي سي نيوز).

وفقدت "تيتان" الاتصال بسفينتها الرئيسية في 18 يونيو قبالة نيوفاوندلاند. وأرسلت دول متعددة موارد في بحث محموم عن الغواصة، بقيادة خفر السواحل الأمريكي.

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