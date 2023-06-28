تقرير أمريكي: جنرال روسي علِم بتمرد «فاغنر».. والكرملين: شائعات

المصدر: رويترز

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أكد الكرملين، اليوم، أن ظهور الكثير من التكهنات بعد التمرد الفاشل لمجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة ليس أمراً غريباً، وذلك في رد على سؤال عن تقرير صحفي أمريكي تضمن إشارة إلى أن قائداً عسكرياً روسيا كبيرا كان على علم مسبق بالأحداث.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بهذه التصريحات رداً على سؤال عن التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ونقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجنرال سيرجي سوروفيكين، نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان على علم مسبق بالتمرد قبل وقوعه في مطلع الأسبوع.

وقال بيسكوف: «سيكون هناك الكثير من التكهنات والشائعات، وما إلى ذلك حول هذه الأحداث. أعتقد أن هذا (ما تضمنه التقرير مجرد) نموذج».

وكثيراً ما أشاد يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة «فاغنر»، بسوروفيكين الذي لم يظهر علناً منذ يوم السبت عندما دعا إلى وقف التمرد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين اطلعوا على معلومات المخابرات الأمريكية في هذا الأمر.

وقالت إن المسؤولين «كانوا يحاولون معرفة ما إذا كان الجنرال سيرجي سوروفيكين، القائد الروسي الأعلى السابق في أوكرانيا، قد ساعد في التخطيط لتحركات بريجوجن في مطلع الأسبوع».

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