انتقاد نادر.. ماكرون يندد بمقتل شاب برصاص الشرطة

المصدر: رويترز

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ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً برصاص الشرطة، في انتقاد نادر لقوات إنفاذ القانون.

ووصف ماكرون، اليوم، الواقعة، التي حدثت أثناء محاولة الشرطة وقف سيارة الضحية عند نقطة مرورية بالقرب من باريس، بأنها «لا تغتفر»، وذلك بعد ساعات من الحادث الذي فجَّر أعمال شغب.

ويجري التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذي يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته في وقت مبكر من صباح الاثنين.

ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء بعد اعتقال ما لا يقل عن 31 شخصاً في أعمال شغب خلال الليل، لا سيما في ضاحية نانتير بباريس التي يعيش فيها الضحية، حيث قام شبان بإحراق سيارات وإطلاق الألعاب النارية على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد.

وقال ماكرون للصحفيين في مرسيليا: «لدينا شاب صغير قُتل»، مؤكداً أنه «أمر لا يمكن تبريره ولا يغتفر».

وأضاف: «لا شيء يبرر موت شاب صغير»، مطالباً القضاء بالتحرك.

ويُظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شرطيين بجانب سيارة مرسيدس إيه.إم.جي، ويطلق أحدهما النار بينما كان السائق يبتعد. وقال المدعي المحلي إن الشاب توفي بعد ذلك متأثراً بجراحه.

والضحية من عائلة جزائرية، واسمه الأول نائل، حسبما قال أحد الجيران ومعارف الأسرة.

وفي مقطع فيديو على «تيك توك» دعت امرأة، قيل إنها والدة الشاب القتيل، إلى مسيرة تذكارية في نانتير غداً، مضيفةً: «تعالوا جميعاً، وسنقوم بثورة من أجل ابني».

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، اليوم، إن الشرطة اعتقلت 31 شخصاً في الاشتباكات التي أحرق خلالها المحتجون 40 سيارة، معظمها بضاحية نانتير.

وأظهرت لقطات فيديو اشتعال النيران في مبنى واحد على الأقل، وحواجز محترقة على الطريق.

ودعا دارمانان إلى الهدوء على قناة «بي.إف.إم» التلفزيونية صباح اليوم، وقال: «لا بد من تحقيق العدالة وكشف الحقيقة»، لافتاً إلى أنه تمت تعبئة نحو ألفي شرطي في المنطقة.

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