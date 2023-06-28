موسكو ترفض تقريراً أممياً عن احتجاز أطفال في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أعربت موسكو عن رفضها تقريراً أممياً عن احتجاز أطفال في أوكرانيا.

وأوضح الكرملين، اليوم، أنه يرفض بشدة تقرير الأمم المتحدة الذي يزعم أن روسيا انتهكت حقوق الأطفال في أوكرانيا.

واتهم التقرير، الذي صدر أمس، روسيا باحتجاز أكثر من 800 مدني، بعضهم من الأطفال، منذ بدء الصراع في فبراير من العام الماضي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة دورية، إن القوات الروسية اتخذت إجراءات لحماية الأطفال من خلال إجلائهم من مناطق الصراع.

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