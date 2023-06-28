زيلينسكي يرفض تحويل الحرب في أوكرانيا لصراع مجمّد

المصدر: رويترز

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رفضه تحويل الحرب في أوكرانيا لصراع مجمّد.

وأوضح زيلينسكي، اليوم، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في يوم الدستور الأوكراني، أنه لن يقبل أي اقتراح سلام يحوّل الحرب الروسية في بلاده إلى صراع مجمّد.

وأكد أنه لا يزال يعارض أي خطة سلام تبقي على المكاسب التي حققتها روسيا على الأرض منذ أن بدأت الحرب في فبراير 2022.

وقال: «أوكرانيا لن توافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد».

ووضع زيلينسكي صيغة سلام من 10 نقاط تشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، واستعادة حدود الدولة الأوكرانية.

ميدانياً، شنَّت كييف هجوماً مضاداً في محاولة لاستعادة الأراضي، لكن القوات الروسية لا تزال تسيطر على مساحات كبيرة شرق وجنوب أوكرانيا.

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