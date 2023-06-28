مقتل عامل وإصابة 6 بحريق مصهر نيكل في إندونيسيا

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة في إندونيسيا، اليوم، أن حريقاً شب في مصهر للنيكل أسفر عن مقتل عامل وإصابة ستة آخرين، في أحدث حلقات سلسلة الحوادث القاتلة التي أثارت مخاوف إزاء السلامة في المنشأة التي تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار.

وأكد المتحدث باسم الشرطة المحلية، جوكو وينارتونو، أن الحادث وقع يوم الاثنين في منشأة جنباستر نيكل إندستري بوسط سولاويسي.

وتمتلك المصهر، الذي تم تدشينه عام 2021، شركة جيانغسو ديلونغ نيكل إندستري الصينية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً.

وقالت جنباستر نيكل إندستري، في بيان، إن العامل توفي بعد تلقي العلاج الطبي، مشيرةً إلى أن المصابين يتلقون الرعاية في منشأة صحية، وأن هناك تحقيقاً جارياً.

وجاء الحريق بعد خمسة أشهر من مقتل عاملين، أحدهما صيني، في اشتباكات وأعمال شغب اندلعت عندما خرج احتجاج في المصهر على الأجور والسلامة عن السيطرة، وتم نشر قوات الأمن لاستعادة النظام.

وقبل ذلك بشهر، لقي عاملان حتفهما في حريق وانفجار في المنشأة نفسها، وفقاً لتقارير إعلامية في ذلك الوقت.

وتتزايد أهمية النيكل لإندونيسيا الغنية بالموارد، وهي أكبر منتج للنيكل في العالم، مع تدفق استثمارات عالمية بمليارات الدولارات، بعد أن حظرت الحكومة تصدير الخام غير المعالج عام 2020.

ويحرص الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على تطوير القطاع، لكنه دعا أيضاً إلى تحسينات في السلامة وتعهد بتحسين مراقبة المعايير البيئية.

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