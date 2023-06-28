إعادة فتح محطة قطارات في برشلونة بعد إغلاق نتيجة إنذار كاذب

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الإسبانية أمس الثلاثاء أن محطة قطارات بلاسا كتالونيا بوسط برشلونة أعيد فتحها بعد أن تبين كذب الانذار الذي تحدث عن العثور على جسم مثير للريبة.

وجاء هذا بعد يوم من إخلاء المحطة نفسها بسبب إنذار كاذب أيضا بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة المحلية على تويتر "وحدة تيداكس (للتعامل مع القنابل) التي استخدمت روبوتا خاصا لهذه المواقف تقرر أن ذلك كان إنذارا كاذبا. شيئا فشيئا، ستتم استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة".

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن أحد أفراد الأمن سمع صوت تكات في سلة مهملات ورأى أسلاكا تبرز من السلة مما دفع إلى إغلاق المحطة ونشر فرقة خبراء متفجرات ووحدة كلاب مدربة.

وكانت الشرطة قد أغلقت يوم الاثنين المحطة نفسها في نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش) بعد إخطارها بأن قطارا متجها إلى المحطة يحمل قنبلة. وبمجرد قيام الضباط بتمشيط القطار، خلصوا إلى أن التهديد لا أساس له وسمحوا باستئناف الخدمات.

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