جهاز الأمن الروسي يسقط التهم الجنائية عن مقاتلي فاجنر

المصدر: رويترز

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أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الثلاثاء بأن جهاز الأمن الاتحادي أسقط التهم الجنائية الموجهة لمقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بسبب تمردهم المسلح الذي شنوه في مطلع الأسبوع ولم يدم طويلا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن التهم أُسقطت لأن "المشاركين أوقفوا أعمالهم التي تهدف بشكل مباشر إلى ارتكاب جريمة".

وقال الكرملين إن المقاتلين، الذين شاركوا في التمرد، لن يحاكموا وسيسمح لهم بالعودة إلى قواعدهم، وذلك بموجب اتفاق أُبرم في وقت متأخر من يوم السبت ونزع فتيل الأزمة.

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