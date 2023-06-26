الناتو: تمرد فاغنر يكشف أكبر خطأ استراتيجي لروسيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن التمرد الذي شنته مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع يكشف أكبر خطأ استراتيجي لروسيا.

وأوضح ستولتنبرغ، اليوم، أن التمرد أظهر ضعف القيادة الروسية وحجم الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الكرملين في شنّه حرباً على أوكرانيا.

وقال، للصحفيين خلال زيارة إلى عاصمة ليتوانيا: «الأحداث التي وقعت في مطلع الأسبوع هي شأن روسي داخلي، وهي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي اقترفه الرئيس (فلاديمير) بوتين».

وأضاف: «بالطبع، هذا دليل على الضعف»، مشيراً إلى أنه ليس لحلف الأطلسي التدخل في هذه القضايا.

ولفت إلى أن الحلف يراقب الوضع في روسيا البيضاء، مديناً مرة أخرى إعلان موسكو نشر أسلحة نووية هناك.

وتابع: «لا نرى أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، لكن حلف شمال الأطلسي لا يزال يقظاً».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز