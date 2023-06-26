الكرملين يصدر أول بيان مصور لبوتين منذ تمرد فاغنر

المصدر: رويترز

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عبر موقع الكرملين على الإنترنت أول بيان له منذ التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وهنأ فيه المشاركين في منتدى صناعي.

ولم يتضح على الفور توقيت أو مكان تسجيل بيان بوتين.

وألقى بوتين خطاباً وطنياً للشعب الروسي، يوم السبت، ندد فيه بتمرد فاغنر ووصفه بأنه "طعنة في الظهر" وتعهد بسحقه.

ولم يعلق علناً على الاتفاق الذي جرى الإعلان في وقت متأخر يوم السبت، والذي يبدو أنه نزع فتيل الأزمة وجنب البلاد إراقة دماء محتملة من خلال السماح لمقاتلي فاغنر بالعودة إلى قواعدهم وانتقال زعيمهم يفغيني بريغوجين إلى روسيا البيضاء.

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