بايدن يهزم ترامب في جولة افتراضية لانتخابات 2024

المصدر: د ب أ

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تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على المرشح الجمهوري الأوفر حظاً دونالد ترامب في جولة افتراضية لانتخابات 2024 في استطلاع أجرته شبكة إن بي سي نيوز، على الرغم من أن تفوقه يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.

وحصل بايدن على دعم 49% في استطلاع الناخبين المسجلين وحصل الرئيس السابق على 45%.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أكبر ميزة لبايدن هي بين الناخبين ذوي الأصول الأفريقية، في حين أن أكبر ميزة لترامب هي بين الناخبين الريفيين، وفقا للاستطلاع الذي نشر اليوم الأحد.

وارتفع دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 16 إلى 20 يونيو إلى 51% من 46% في أبريل، مما يشير إلى أنه نجا من اتهامه الاتحادي بمزاعم سوء التعامل مع الوثائق السرية في الوقت الحالي.

وكان عدد أكبر ممن شملهم الاستطلاع قلقين بشأن صحة بايدن الجسدية والعقلية ليكون رئيسا أكثر من قلق ترامب، بهامش 68% إلى 55%، وفقا لشبكة إن بي سي نيوز.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020، هزم بايدن ترامب بنسبة 306-232 في المجمع الانتخابي ، بفارق 4 نقاط مئوية في التصويت الشعبي ، وفقا لمركز بيو للأبحاث.

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