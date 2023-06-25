قتيل في قصف روسي لخيرسون

المصدر: رويترز

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قال حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، إنّ مدنياً قتل بعد قصف القوات الروسية لمدينة خيرسون. واستعادت أوكرانيا مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خيرسون في نوفمبر، بعد شهور من السيطرة الروسية، لكن القوات الروسية تقصف بصورة مستمرة المدينة والمناطق المحيطة بها من الجانب الآخر لنهر دنيبرو.

وأضاف أولكسندر بروكودين على تطبيق «تلغرام»: «انفجرت إحدى القذائف في منتصف الغرفة تماماً». وأضاف أن امرأة أخرى عالقة تحت الأنقاض لكنها على لا تزال على قيد الحياة.

كما قالت السلطات الأوكرانية، إن الروس قصفوا جنوب منطقة دنيبروبتروفسك الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة شخص وألحق أضرارا بثلاثة منازل.

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